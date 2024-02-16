Antalya'ya 100 milyon lira daha sel desteği TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Antalya'daki şiddetli sağanaktan etkilenen esnaf için 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağladıklarını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 12 Şubat gecesi sel felaketinin yaşandığı Antalya'yı ziyaret etti. Antalya'daki programları kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Bolat, ardından Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) düzenlenen 'Esnaf Buluşması' başlıklı toplantıya katıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, açılış konuşmasında, Antalya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören esnafın kredi borçlarının ertelenmesi yönünde talepte bulundu. Bakan Bolat ise toplantı öncesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüğünü açıkladı. Akgül'ün, Halk Bankası'nın çok kısa bir süre içinde bu borçların ertelenmesiyle ilgili yazıyı yazacaklarını, banka tarafından konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edileceğini söylediğini ifade eden Bakan Bolat, şöyle devam etti: "TESKOMB, Ticaret Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Sağ olsun her daim esnaf ve sanatkarımızın hızır gibi imdadına yetişir. Bu vesileyle bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira göndermiştik. Pazartesi sabah 100 milyon lira inşallah hesapta olacak. Burada ilgili arkadaşlarımız ihtiyaca binaen yaparlar."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 16.02.2024 - 15:40 facebook

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