Bakan Ersoy'dan, sağanakta ölen sürücünün ailesine taziye ziyareti KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da, sağanakta su dolan alt geçitte otomobilinde yaşamını yitiren Halil Yıldız'ın (47) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Antalya'da pazartesi gecesinden itibaren etkili olan sağanak, kentte birçok su baskınına neden oldu. Birçok ev ile yol suyla doldu. Kepez ilçesindeki Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında, Halil Yıldız'ın otomobilde cansız bedeni bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Antalya'da Halil Yıldız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 18:48 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:50 facebook

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