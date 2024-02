Sağanakta yıkılan kale suru değil, kaçak yapıymış ANTALYA'da etkili olan sağanak ve fırtınada kentin tarihi kale surlarından bir bölümünün yıkıldığı görüntüler sonrası yapılan incelemede, yıkılan alanın surlar olmadığı, sura bitişik kaçak yapı olduğu tespit edildi. Turizm kenti Antalya'yı hafta başı etkisi altına alan sağanak ve fırtına sonrası hayat normale döndü. Su baskınlarının izleri silinmeye çalışılırken kentteki hasarla ilgili tespit çalışmaları da sürüyor. Şiddetli yağışın etkili olduğu 13 Şubat'ta Antalya'nın tarihi yat limanına bakan kale surlarından bir bölümünün de yıkıldığı görülmüştü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından alanda uzmanlarla birlikte inceleme yapıldı. İnceleme sonrası hazırlanan raporda, yıkılan bölümün kale suruna ait olmadığı, kaçak yapının bir bölümü olduğu tespit edildi. 'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDI VE GEREKLİ ÇALIŞMA YAPILACAK' Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, alanda incelemede bulundu. Kale surları içinde suyun birikmesi ve dışarı doğru baskı yapması sonucu sura bitişik alanda inşa edilen kaçak yapının yıkıldığını anlatan Karabayram, "Su kütleye çarpınca geçmiş zamanlarda yapılan bu bölüm aşağı doğru akmış. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yok" dedi. Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen kararı da hatırlatan Karabayram, "Geçmiş yıllarda belgelenmiş ve yıkım kararları alınmış, uzun süredir de kullanılmayan bir yapı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü alanla ilgili her türlü tedbiri aldı ve gerekli çalışma yapılacak" diye konuştu. ZARAR GÖREN TARİHİ YAPI VAR MI Cemil Karabayram, kent genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle zarar gören tarihi yapı olup olmadığına ilişkin de açıklama yaptı. Bu konuda kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini, ihbar gelmesini beklemeden tüm yapıların uzmanlar tarafından hızla gözden geçirildiğini anlatan Karabayram, "Kaleiçi'nde sadece özel bir mülkiyetin bahçe duvarındaki toprakta bir akma söz konusu. Onun dışında bölgede saha incelemeleri sürüyor" dedi.

