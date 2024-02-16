Bakan Bolat: Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı tek bir alana hapsolmuyor TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye savunma sanayinde ilerledikçe, Türkiye'ye ambargo uygulayanlar sıra sıra bu ambargoları kaldırdı. Son 1 ay içinde 3- 4 önemli ülke bu ambargoları kaldırdı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı tek bir alana da hapsolmuyor. Kara, hava, deniz, her unsur bu alanlarda yer alıyor. Bütüncül bir politika izleniyor. Hepsinin gereği olan alanlar var. Güçlü, gelişmiş, savunma sanayisi olan, güçlü ekonomisi ve ihracatı olan Türkiye'ye Allah'ın izniyle kimse yan bakamayacaktır" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 'Savunma ve Havacılık Sanayii'nde Küresel Stratejiler Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, bakanlık süresi boyunca 25 farklı ülkede toplantılara katıldığını, 100'e yakın ülkenin bakanlarının ziyaretleri olduğunu belirterek, muhataplarının Türk savunma sanayisinden iftiharla bahsettiğini anlattı. Savunma sanayisinde yapılanlar ve başarılanların Türkiye'ye sadece 5,4 milyar dolarlık ihracat geliri ve 12 milyar dolarlık üretim anlamına gelmediğini kaydeden Bakan Bolat, "Savunma sanayisi diplomaside, savunma alanında ve uluslararası alanda çok büyük bir prestij, saygınlık kazandırıyor. Ve Türkiye'yle iyi geçinme, Türkiye'yle yakınlaşma, Türkiye'yle iş birliğinden istifade etme arayışlarını da beraberinde getiriyor. Yani çarpan etkisi çok yüksek. O nedenle savunma sanayini başlatanlardan Cumhurbaşkanımızın, son 20 yılda büyük bir azim ve kararlılıkla bu büyük başarılara liderlik etmesinden gerçekten ülkemiz olarak çok büyük bir kazanç elde ettik. Bunun dış politikaya, genel ihracata etkisi çok büyük oldu" dedi. 'GÜCÜNÜZÜN GÖLGESİ, MASAYA DÜŞMEDİKÇE MÜZAKERE BAŞLAMAZ' Savunma sanayinin sadece savunma araçları üretimi ya da ihracatı anlamına gelmediğini, Türk sanayisinin başarısı, kalitesi, Türkiye'nin ihracatının kalitesi ve başarısı ile bunun diplomasideki yansımaları anlamına geldiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Diplomaside bir söz var derler. 'Sizin gücünüzün gölgesi, masaya düşmedikçe müzakere başlamaz.' İşte böylesine güçlü bir savunma sanayine sahip olduğunuz zaman sizin gücünün gölgesi masanın üstüne düşer ve müzakereler başlar. Başlayan müzakerelerde de eliniz yüksek olur. Görüşlerinizi kabul ettirme noktasında da avantajlı duruma geçersiniz" diye konuştu. 'MİLLİ GELİRİ ARTTIRIYOR' Güçlü bir savunma sanayisinin ihracat yeteneği, savunma ve diplomatik güç kazandırdığını, halkın refahını ve ülkenin zenginliğini artırdığını kaydeden Bakan Bolat, şöyle devam etti: "1973'te 1 milyar dolar yıllık ihracata çok sevinmiştik. 1987'de aylık 1 milyar dolara çok sevinmiştik. Bugün günlük 1 milyar dolara Allah'a şükür diyoruz. Ama hedefimiz günlük 1,5 milyar dolara ulaşmak. İnşallah önümüzdeki 12. Kalkınma Planı döneminde, 2028'de 375 milyar dolar mal ihracatı hedefimiz var. 2002'de yola çıktığımızda AK Parti hükümetleri olarak 36,1 milyar dolar olan mal ihracatı, 2023 sonunda 7,5 kat artışla 255,8 milyar dolara ulaştı. 1980'de Türkiye'de 25 bin şirket, bin ihracat firması vardı. 2002'de 34 bin ihracatçı vardı. Bugün 140 bin ihracatçıyla bu başarı elde edildi. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar ihracatçı sayımızı 150 bine yükseltmek. Bu yıl ilk defa 10 bine yakın ihracatçı firma, ihracatçı ailesine katıldı. Toplam 6,6 milyar dolarlık bir katkı yaptılar. Bazen 'Türkiye'de sanayi yok. Türkiye ekonomisi az gelişmiş kaldı' diye söyleniyor. 'Sanayisi yok' dedikleri ülkenin milli geliri 2023 yılı sonunda 4,5 kat artarak 230 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara yükseldi. Bu milli gelirin üçte biri sanayiden geliyor. 1,1'in üçte birini hesaplarsak yaklaşık 350 milyar dolardan bahsediyoruz. Yine 'sanayi yok' dedikleri ülkede 256 milyar dolar mal ihracatının yüzde 94,2'si sanayi ürünlerinden geliyor. Demek ki sanayimiz varmış ve gelişiyor, büyüyor ve ülkemize büyük katma değer getiriyor. Üretimi arttırıyor. Milli geliri arttırıyor. İhracatı arttırıyor. 12 bin 886 ürün ihraç ediyoruz. 240 ülke ve farklı gümrüklü bölgeye ihracat yapılıyor. 70 ülkeye yaptığımız ihracatta, 2023 yılında o ülkelere yaptığımız ihracatın rekorunu kırdık. 2023 yılı sonunda 54 fasılda 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. 39 fasılda ihracat rekoru kırdık." 'KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİMİZİN 12 BİN 500 DOLAR CİVARINDA OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ' 2023'te küresel üretimin patinaj yaptığını, özellikle ABD ve Avrupa'da durgunluk yaşandığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ise mal ihracatının arttığına işaret etti. Bakan Bolat, "1 Mart'ta TÜİK milli gelir rakamlarını açıkladığında inşallah 1 trilyon doların üzerinde olduğunu, kişi başına milli gelirimizin de 12 bin 500 dolarlar civarında olduğunu hep birlikte göreceğiz" dedi. 'TÜRKİYE'YE AMBARGO UYGULAYANLAR SIRA SIRA BU AMBARGOLARI KALDIRDI' Türkiye'de havacılık ve savunma sanayisinde 80 bin kişi istihdam edildiğini, 12 milyar dolarlık üretimin, 180 ülke ve bölgeye ihraç edildiğini anlatan Ticaret Bakanı Bolat, savunma sanayinde 2022'deki 4,4 milyar dolarlık ihracatın, 2023'te yüzde 27'lik artışla 5,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye savunma sanayinde ilerledikçe, Türkiye'ye ambargo uygulayanlar sıra sıra bu ambargoları kaldırdı. Son 1 ay içinde 3- 4 önemli ülke bu ambargoları kaldırdı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı tek bir alana da hapsolmuyor. Kara, hava, deniz, her unsur bu alanlarda yer alıyor. Bütüncül bir politika izleniyor. Hepsinin gereği olan alanlar var. Güçlü, gelişmiş, savunma sanayisi olan, güçlü ekonomisi ve ihracatı olan Türkiye'ye Allah'ın izniyle kimse yan bakamayacaktır."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 20:05 Güncelleme: 16.02.2024 - 23:10 facebook

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