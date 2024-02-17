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        Denizi kirleten teknenin sahibine 464 bin 585 lira ceza

        ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda karaya çekilen ve bakımı yapılan teknede meydana gelen sızıntı sonrası denizde kirlilik tespit edildi. Tekne sahibine 464 bin 585 lira ceza verildi. Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olan Antalya Balıkçı Barınağı'nda, bir tekne bakım ve kışlama yapılması için karaya çekildi. Bir süre sonra tekneden akaryakıt türevi sızıntının akıp denizde kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sızıntının kaynağını ve tekneden geldiğini tespit etti. Tekne sahibine 464 bin 585 lira ceza verildi. Meydana gelen çevre kirliliği durumuyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:11 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:15
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        Denizi kirleten teknenin sahibine 464 bin 585 lira ceza
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        ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda karaya çekilen ve bakımı yapılan teknede meydana gelen sızıntı sonrası denizde kirlilik tespit edildi. Tekne sahibine 464 bin 585 lira ceza verildi. Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olan Antalya Balıkçı Barınağı'nda, bir tekne bakım ve kışlama yapılması için karaya çekildi. Bir süre sonra tekneden akaryakıt türevi sızıntının akıp denizde kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sızıntının kaynağını ve tekneden geldiğini tespit etti. Tekne sahibine 464 bin 585 lira ceza verildi. Meydana gelen çevre kirliliği durumuyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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