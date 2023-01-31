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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Leroy Fer, Rassoul, Balkovec, Umut Güneş, Doumbia, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Ahmed Hassan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Cofie, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 32 ve 45+1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in çaprazdan şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Dönen topu savunma kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında topla buluşan Gradel'in aşırtma vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Gradel'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat'ın gelişine vurduğu şut, az farkla auta gitti.

45+1 dakikada Sivasspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 2-0 önde tamamladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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