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ANTALYA (AA) - Antalya’da düzenlenen "5 Stars International Cup" golf turnuvası sona erdi.

Gloria Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Güney Kore, Polonya, Kamboçya, İtalya ve Litvanya'dan erkekler ve kadınlarda 8 kategoride 88 sporcu mücadele etti.

Turnuvada dereceye girenlerin Dünya Amatör Golf Sıralaması (The World Amateur Golf Rankings) puanlama lisansına da sahip olacağı turnuva 3 gün sürdü.

Turnuvada kategorilerine göre dereceye girenler

- Erkekler 10 yaş altı:

1.Arda Korel Güçlüer

2.Giovanni Mert Zullo

3.Pars Bilginoğulları





- Erkekler 12 yaş altı:

1.Rıfat Ali Evyap

2.Emin Zülfikari

3.Demir Özdemir





- Erkekler 25 yaş altı:

1.Won Kim Tae

2.Min Junhwi

3.Can Marko Özdemir





- Erkekler 18 yaş altı:

1.Can Gürdenli

2.Kwak Seunggu

3.Tristan Kolasinski





- Erkekler 23 yaş altı:

1.Franciszek Dudek

2.İbrahim Tarık Aslan

3.Kamil Nowak





- Kadınlar 15 yaş altı:

1.Deniz Sapmaz

2.Laetitia Bona edeli

3.Margot Fedeli





- Kadınlar 18 yaş altı:

1.Matylda Krawczynska

2.Danielle Daniy

3.Pitsch Nina





- Kadınlar 23 yaş altı:

1.Sude Bay

2.Yin Harmonie

3.Zafia Rzeznik

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