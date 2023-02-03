ANTALYA (AA) - Antalya’da düzenlenen "5 Stars International Cup" golf turnuvası sona erdi.
Gloria Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Güney Kore, Polonya, Kamboçya, İtalya ve Litvanya'dan erkekler ve kadınlarda 8 kategoride 88 sporcu mücadele etti.
Turnuvada dereceye girenlerin Dünya Amatör Golf Sıralaması (The World Amateur Golf Rankings) puanlama lisansına da sahip olacağı turnuva 3 gün sürdü.
Turnuvada kategorilerine göre dereceye girenler
- Erkekler 10 yaş altı:
1.Arda Korel Güçlüer
2.Giovanni Mert Zullo
3.Pars Bilginoğulları
- Erkekler 12 yaş altı:
1.Rıfat Ali Evyap
2.Emin Zülfikari
3.Demir Özdemir
- Erkekler 25 yaş altı:
1.Won Kim Tae
2.Min Junhwi
3.Can Marko Özdemir
- Erkekler 18 yaş altı:
1.Can Gürdenli
2.Kwak Seunggu
3.Tristan Kolasinski
- Erkekler 23 yaş altı:
1.Franciszek Dudek
2.İbrahim Tarık Aslan
3.Kamil Nowak
- Kadınlar 15 yaş altı:
1.Deniz Sapmaz
2.Laetitia Bona edeli
3.Margot Fedeli
- Kadınlar 18 yaş altı:
1.Matylda Krawczynska
2.Danielle Daniy
3.Pitsch Nina
- Kadınlar 23 yaş altı:
1.Sude Bay
2.Yin Harmonie
3.Zafia Rzeznik