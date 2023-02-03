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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"5 Stars International Cup" golf turnuvası sona erdi

AA

"5 Stars International Cup" golf turnuvası sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya’da düzenlenen "5 Stars International Cup" golf turnuvası sona erdi.

Gloria Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Güney Kore, Polonya, Kamboçya, İtalya ve Litvanya'dan erkekler ve kadınlarda 8 kategoride 88 sporcu mücadele etti.

Turnuvada dereceye girenlerin Dünya Amatör Golf Sıralaması (The World Amateur Golf Rankings) puanlama lisansına da sahip olacağı turnuva 3 gün sürdü.

Turnuvada kategorilerine göre dereceye girenler

- Erkekler 10 yaş altı:

1.Arda Korel Güçlüer

2.Giovanni Mert Zullo

3.Pars Bilginoğulları


- Erkekler 12 yaş altı:

1.Rıfat Ali Evyap

2.Emin Zülfikari

3.Demir Özdemir


- Erkekler 25 yaş altı:

1.Won Kim Tae

2.Min Junhwi

3.Can Marko Özdemir


- Erkekler 18 yaş altı:

1.Can Gürdenli

2.Kwak Seunggu

3.Tristan Kolasinski


- Erkekler 23 yaş altı:

1.Franciszek Dudek

2.İbrahim Tarık Aslan

3.Kamil Nowak


- Kadınlar 15 yaş altı:

1.Deniz Sapmaz

2.Laetitia Bona edeli

3.Margot Fedeli


- Kadınlar 18 yaş altı:

1.Matylda Krawczynska

2.Danielle Daniy

3.Pitsch Nina


- Kadınlar 23 yaş altı:

1.Sude Bay

2.Yin Harmonie

3.Zafia Rzeznik

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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