Antalya'da 491 bin öğrenci eğitime kaldığı yerden devam edecek

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yarın 491 bin öğrencinin yarıyıl tatilinin sona ermesiyle eğitime kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Çalışkan, AA muhabirine, Antalya'da bugün itibarıyla 1755 okulun olduğunu, 491 bin öğrenci ve 36 bin öğretmenin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Antalya'da geçen sene 104 eğitim yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Çalışkan, "Antalya göç alan bir kentimiz ve bu 104 eğitim yatırımı toplam 2,5 milyar lira. Biz ihale ve inşaat süreçlerimizi başlattık. Bir yandan temel atma törenlerimiz devam ederken, bir yanda da açılışlarımızı yapıyoruz." dedi.

Bu eğitim yatırımlarının 42'sinin en fazla göç alan Kepez ilçesinde olduğunu vurgulayan Çalışkan, yatırımlarla derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürerek, ikili eğitimden tekli eğitime geçmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Kentte atıl durumdaki okulları da hayata geçirdiklerini dile getiren Çalışkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Antalya'da 25 köy yaşam merkezimiz var, Antalya'mızda inşallah bu sayıyı 77'ye kadar çıkaracağız. Köy yaşam merkezlerimizde çok güzel etkileşim oluyor, atıl olan köy okullarımızın bakım ve onarımını yaparak hayat boyu öğrenme, kurslar açarak köyde bir yaşam merkezi haline getiriyoruz. Burada vatandaşlarımız dikiş nakıştan tutun da bitki, peyzaj, arıcılık gibi birçok köyde uygulayacakları faaliyetler ve kurslardan yararlanıyor."

Çalışkan, son bir yılda meslek liselerinin şu an itibarıyla eski konumuna nazaran zirvede olduğunu da sözlerine ekledi.

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