Antalya'da 491 bin öğrenci eğitime kaldığı yerden devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 491 bin öğrenci eğitime kaldığı yerden devam edecek

AA

Antalya'da 491 bin öğrenci eğitime kaldığı yerden devam edecek

ANTALYA (AA) - Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yarın 491 bin öğrencinin yarıyıl tatilinin sona ermesiyle eğitime kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Çalışkan, AA muhabirine, Antalya'da bugün itibarıyla 1755 okulun olduğunu, 491 bin öğrenci ve 36 bin öğretmenin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Antalya'da geçen sene 104 eğitim yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Çalışkan, "Antalya göç alan bir kentimiz ve bu 104 eğitim yatırımı toplam 2,5 milyar lira. Biz ihale ve inşaat süreçlerimizi başlattık. Bir yandan temel atma törenlerimiz devam ederken, bir yanda da açılışlarımızı yapıyoruz." dedi.

Bu eğitim yatırımlarının 42'sinin en fazla göç alan Kepez ilçesinde olduğunu vurgulayan Çalışkan, yatırımlarla derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürerek, ikili eğitimden tekli eğitime geçmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Kentte atıl durumdaki okulları da hayata geçirdiklerini dile getiren Çalışkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Antalya'da 25 köy yaşam merkezimiz var, Antalya'mızda inşallah bu sayıyı 77'ye kadar çıkaracağız. Köy yaşam merkezlerimizde çok güzel etkileşim oluyor, atıl olan köy okullarımızın bakım ve onarımını yaparak hayat boyu öğrenme, kurslar açarak köyde bir yaşam merkezi haline getiriyoruz. Burada vatandaşlarımız dikiş nakıştan tutun da bitki, peyzaj, arıcılık gibi birçok köyde uygulayacakları faaliyetler ve kurslardan yararlanıyor."

Çalışkan, son bir yılda meslek liselerinin şu an itibarıyla eski konumuna nazaran zirvede olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)ANTALYA&#039;DA 42 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK PROJESİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DA 42 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ ...
TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı ...
Antalya'da 42 bin öğrenciye ücretsiz yemek projesinde hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Antalya'da 42 bin öğrenciye ücretsiz yemek projesinde ...
(Görüntülü) DAĞLARDA YANKILANAN SES ÇOBAN TARIK KARA, BU KEZ YÖRÜKLER İÇİN SÖYLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DAĞLARDA YANKILANAN SES ÇOBAN TARIK KARA, ...
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele ...
Antalya'da "5. Yörük Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da "5. Yörük Çalıştayı" düzenlendi
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları'nda kadın sporcular pedal çevirdi
YEREL HABERLER Türkiye Kış Bisiklet Yarışları'nda kadın sporcular ...
(Görüntülü) AŞK İKSİRİ&#039;NE ALKIŞ YAĞDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AŞK İKSİRİ'NE ALKIŞ YAĞDI
(Görüntülü)MATRUŞKALAR &#039;SAVAŞ&#039; TAHRİBATI SONRASI YENİDEN DOSTLUK PARKI&#039;NDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MATRUŞKALAR 'SAVAŞ' TAHRİBATI ...
Kumluca Ziraat Odasında Hidayet Kökce yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Kumluca Ziraat Odasında Hidayet Kökce yeniden başkan ...
Matruşkalar 'savaş' tahribatı sonrası yeniden Dostluk Parkı'nda
YEREL HABERLER Matruşkalar 'savaş' tahribatı sonrası yeniden Dostluk ...
(Görüntülü) ANTALYA - BAKAN ÇAVUŞOĞLU TÜRKİYE&#039;Yİ İSTİKRARSIZ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ -TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - BAKAN ÇAVUŞOĞLU ...
Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'yi istikrarsız göstermeye çalışıyorsunuz
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'yi istikrarsız göstermeye ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-0
YEREL HABERLER Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-0
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (4)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe ...
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den Kırcami açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den Kırcami ...
Antalyaspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe ...
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.