Antalya-Konya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı.

Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine bölge trafik ile jandarma ekipleri yolu araç geçişine kapattı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yolda mahsur kalan vatandaşlara da ekipler tarafından yardım edildiği kaydedildi.

Yolda kalan tır sürücüsü Özgür Koparan, AA muhabirine, Kayseri haline sebze götürmek için yola çıktığını söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Alacabel mevkisinde ekiplerin yolu kapattığını belirten Koparan, "Ekipler yolun açılması için çalışıyor, biz de yolun açılmasını bekliyoruz, kar yağışı devam ediyor." dedi.

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