Antalyalı minik Mahircan harçlığını depremzedelere gönderdi

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya'da başlatılan yardım kampanyasına destek veren 5 yaşındaki Mahircan'ın 20 lira harçlığını depremzedelere göndermesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için Türkiye tek yürek olurken Antalyalı minik Mahircan Eğlence, depremzedelere gönderdiği 20 lira harçlığı ve ailesinin yardımıyla yazdığı mektuplarla moral vermeye çalıştı.

Minik Mahircan ve ailesi, adeta yardım seferberliğinin ilan edildiği Antalya'da, Konyaaltı Belediyesinin başlattığı kampanyaya Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ne malzemeleri götürerek destek verdi.

- "2 sıcak çay içseniz bile bu paraya içimiz ısınacak"

Harçlığı olan 20 lirayı da zarfa koyarak depremzedelere gönderen minik Mahircan'ın fotoğrafının da bulunduğu mektupta, "Bu kutuyu, mektubu resimdeki çocuğumla hazırladım. Çocuğumun 20 lira harçlığımı gönderiyorum. 2 sıcak çay içseniz bile bu paraya çocuğumun ve benim burada içimiz ısınacak. Bu kutu okyanusa atılan küçük bir taş düşünün yankısı ve dalgası sizlerin tüm acılarınızı sarar inşallah. Ben Antalya'da yaşıyorum. Kalbim ve yüreğim sizlerle. Üç odalı evime hepinizi sığdırmak isterim ama imkansız. Onun için bir aileyi sev seve evimde ağırlamak isterim. Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan güzel insanlar sizleri yalnız bırakmaz. Allah yardımcınız olsun." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların getirdiği paketten çıkan Sıla Kuşçu isimli vatandaşa ait mektupta da "Tüm dualarımız sizlerle. Bu yardım kolisini size Antalya'dan gönderiyorum. Umarım yardımımız dokunmuştur. Yalnız değilsiniz. Size elimizden geldiğince yardım edeceğiz." denildi.

Konyaaltı Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Canan Yılmaz, paketten çıkan notların, mektupların kendilerini duygulandırdığını söyledi. Yılmaz, depremzedelerin yaralarını sarmak için 2 gündür canla başla herkesin gönüllü olarak çalıştığını, vatandaşların kampanyaya büyük destek verdiğini kaydetti.

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