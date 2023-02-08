Hatay ve Malatya'dan getirilen depremzede huzurevi sakinleri Antalya'ya yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Hatay ve Malatya'da huzurevinde yaşayanlar, Antalya'daki huzurevine yerleştiriliyor.



Antalya Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Hatay'dan 50, Malatya'dan da 100 huzurevi sakini, otobüslerle kente getirilerek Muratpaşa ilçesindeki Antalya Huzurevi'ne yerleştirildi.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Abdullah Çalışkan, AA muhabirine, deprem bölgesindeki huzurevlerinin yeniden yaşanabilir hale getirilinceye kadar huzurevi sakinlerinin Antalya'da misafir edileceğini söyledi.

Yaşlıların her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade eden Çalışkan, deprem travmalarına yönelik de psikolojik destek sağlanacağını kaydetti.



- "Böylesini daha önce hiç görmedim"



Huzurevine yerleştirilen 68 yaşındaki Ayşe Usangaç, AA muhabirine, huzurevindeki odasında depreme tek başına yakalandığını ve büyük korku yaşadığını söyledi.



Yıllar önce Antakya'da bir deprem yaşadığını anlatan Usangaç, "Böylesini daha önce hiç görmedim, her şey çatırdıyordu. Daha önce bize gösterdikleri için hemen sandalyenin altına girdim ve beklemeye başladım." dedi.

Deprem bittikten sonra oğlunun telefonla kendisine ulaştığını belirten Usangaç, oğlu, kızı ve torunlarının depremden yaralı olarak kurtulduğunu kaydetti.

Kendisinin Antalya'ya geldiğini ama orada kalan çocukları ve torunları için endişelendiğini dile getiren Usangaç, "Oğlum evin çatısının, duvarlarının yıkıldığını, her yerin zarar gördüğünü söyledi. Eve giremiyorlar, pazar yerinde yatıp kalkıyorlar. Allah'ım kimseye yaşatmasın böyle bir şey, ben buradayım ama aklım orada. Çocuklarım, torunlarım yaralıydı. Şükür canları sağ, bu bana yeter." diye konuştu.

- "Bizi Antalya'ya getirdiler, herkes bizimle ilgileniyor"



Huzurevi sakinlerinden Emine Öcal, sarsıntıyla uyandığını ve kaldıkları huzurevinin zarar gördüğünü belirtti.



70 yaşındaki Murat Eryılmaz da şiddetli bir depremi yaşadıklarını söyledi. Bazı yakınlarının Hatay'da yaşadığını ve evlerine giremediklerini aktaran Eryılmaz, "Bizi Antalya'ya getirdiler, herkes bizimle ilgileniyor, hiç bir sıkıntı yaşamadık ve çok güzel ilgileniyorlar." ifadesini kullandı.



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