Antalya'da 6 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Antalya'nın Finike ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.
Giriş: 06.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:09
Antalya'nın Finike ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen adrese yapılan baskında, 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.