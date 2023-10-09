Altın Portakal Film Festivali'nin iptali Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde değerlendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen 60. Altın Portakal Film Festivali'nin iptali, meclis toplantısında tartışıldı.

Antalya Büyükşehir meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında yapılan ekim ayı olağan meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında, meclis üyeleri, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesi hakkında görüşlerini ortaya koydu.

AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, gelenekselleşen festivalin, kentin bir marka değeri olduğunu söyledi.

Festivalin iptal edilmesinin oldukça üzücü bir durum olduğunu vurgulayan Demir, "Çocukluğumuzdan bu yana gelenekselleşen Altın Portakal Film Festivali, terör örgütü propagandaları nedeniyle iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu duruma festivali rafa kaldırarak çözüm buldu. Antalya halkı olarak bu duruma çok üzüldük. Festivalimizin, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, coşkuyla düzenlenmesini isterdik." diye konuştu.

AK Parti meclis üyesi Hasan Cumhur Göncü ise "Festival ihalesini Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) aldı. Dolayısıyla festivalin sahibi Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu festivali yapmak zorundasınız. Çünkü bu ihaleye göre harcamalar yapıldı. Festival yapılmazsa kamu zararı görülecektir. Şehri bu hale getiren bürokratlara ceza verilmezse bu hatalar devam edecektir." ifadesini kullandı.

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de festivalle ilgili yaşanan tartışmalara ve iptaline sebep olanları görevlerinden istifaya davet etti.

CHP meclis üyesi Kocagöz ise festivalin iptalinin, yönetim ve sanat ekibinin süreci doğru yönetememesinden kaynaklandığını, bu yıl içerisinde festivalin yeniden düzenleneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantıda 113 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.