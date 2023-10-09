Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Altın Portakal Film Festivali'nin iptali Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde değerlendirildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen 60. Altın Portakal Film Festivali'nin iptali, meclis toplantısında tartışıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Portakal Film Festivali'nin iptali Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde değerlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen 60. Altın Portakal Film Festivali'nin iptali, meclis toplantısında tartışıldı.

        Antalya Büyükşehir meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında yapılan ekim ayı olağan meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

        Toplantının açılışında, meclis üyeleri, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesi hakkında görüşlerini ortaya koydu.

        AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, gelenekselleşen festivalin, kentin bir marka değeri olduğunu söyledi.

        Festivalin iptal edilmesinin oldukça üzücü bir durum olduğunu vurgulayan Demir, "Çocukluğumuzdan bu yana gelenekselleşen Altın Portakal Film Festivali, terör örgütü propagandaları nedeniyle iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu duruma festivali rafa kaldırarak çözüm buldu. Antalya halkı olarak bu duruma çok üzüldük. Festivalimizin, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, coşkuyla düzenlenmesini isterdik." diye konuştu.

        AK Parti meclis üyesi Hasan Cumhur Göncü ise "Festival ihalesini Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) aldı. Dolayısıyla festivalin sahibi Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu festivali yapmak zorundasınız. Çünkü bu ihaleye göre harcamalar yapıldı. Festival yapılmazsa kamu zararı görülecektir. Şehri bu hale getiren bürokratlara ceza verilmezse bu hatalar devam edecektir." ifadesini kullandı.

        MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de festivalle ilgili yaşanan tartışmalara ve iptaline sebep olanları görevlerinden istifaya davet etti.

        CHP meclis üyesi Kocagöz ise festivalin iptalinin, yönetim ve sanat ekibinin süreci doğru yönetememesinden kaynaklandığını, bu yıl içerisinde festivalin yeniden düzenleneceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından toplantıda 113 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Hasan Subaşı, İYİ Parti'den istifa etti
        Hasan Subaşı, İYİ Parti'den istifa etti
        Serik'te müstakil ev yandı
        Serik'te müstakil ev yandı
        Kruvaziyer, İsrail'de rota değiştirip Alanya'ya demirledi
        Kruvaziyer, İsrail'de rota değiştirip Alanya'ya demirledi
        Finike'de "renkli festival" başladı
        Finike'de "renkli festival" başladı
        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel görevi bırakıyor
        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel görevi bırakıyor
        Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi
        Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi