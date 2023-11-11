Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da fidan dikim töreninde konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma mücadelemizdeki kararlılığımızdan taviz vermeden yolumuza inşallah devam edeceğiz." dedi.

Tunç, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kepez ilçesinde düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

Etkinlikte konuşan Tunç, 4 yıldan bu yana 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü'nün kutlandığını belirterek, bugünün artık gelenekselleştiğini, kökleştiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu vatan için canını feda eden tüm şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkacaklarını belirten Tunç, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma mücadelemizdeki kararlılığımızdan taviz vermeden yolumuza inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Antalya'nın Türkiye'nin göz bebeği, turizmin başkenti, tarımda da lider bir kent olduğunu vurgulayan Tunç, Antalya'ya sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tunç, 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının bugün Türkiye genelinde 2023 ayrı yerde bu şekilde törenler düzenlediğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binlerce, milyonlarca fidan toprakla buluştu. Geleceğe nefes olarak inşallah bu çalışmalar sürüyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.' diyor. İşte çevre hakkının kutsallığını, çevreciliğin ne kadar önemli olduğunu bizim inancımız emrediyor. Bu mesajı yıllar öncesinden, yüzyıllar, asırlar öncesinden insanlara vermiş. İşte bugün yaptığımız çevre hareketi Peygamber Efendimizin de mesajının yerine getirilmesi anlamında çok da anlamlı. Ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü. Son 22 yılda Türkiye genelindeki ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 7 milyar ağaç toprakla buluşmuş. 2,5 milyon hektar yeni orman alanı ülkemize kazandırılmış. Bu süreç devam ediyor. Tabiat parkı sayısı 17'den 266'ya çıkarılmış."

Adalet Bakanlığı olarak Milli Ağaçlandırma Günü'nde bugüne kadar 3 bin 164 personel ve 4 bin 520 yükümlüyle 105 bin 208 fidanı toprakla buluşturduklarını vurgulayan Tunç, ayrıca Bakanlık olarak 2017 yılından bugüne Türkiye genelinde 95 bin 324 yükümlü ile 2 milyon 67 bin 431 fidan diktiklerini, 10 bin 194 yükümlü ile de 3 milyon 728 bin 466 ağacın bakım çalışmasını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Tunç, konuşmanın ardından ağaçlandırma sahasında bir çam fidanı dikti, ardından gözleme yapan köy kadınlarını ziyaret etti.