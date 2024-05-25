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        Antalya'da kamyonun park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun önce park halindeki, ardından oto galerideki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:37
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        Antalya'da kamyonun park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun önce park halindeki, ardından oto galerideki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 UK 850 plakalı kamyon, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda, önce yol kenarındaki 2 araca, ardından oto galerinin önündeki 2 otomobile çarptı.

        Kaza anı oto galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun seyir halindeyken yol kenarında park halindeki 2 araca ve oto galerinin önündeki 2 araca çarparak durması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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