Siber polisin sanal devriyesinde suçlular "Öngöz"e takılıyor

ANTALYA-GÜLSEM ADAM - Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geliştirilen "Öngöz" ismi verilen yapay zeka katkılı uygulama sayesinde suç ve suçluyla mücadele hız kazandı.

Günümüzde yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımlar sayesinde birbirinden başarılı çözümlere ulaşılıyor. Finans, sağlık, eğitim, eğlence, ulaşım gibi bir çok alanda hayatı kolaylaştıran, işlerin daha verimli organize edilmesine sağlayan yapay zeka uygulamaları güvenlik alanında da kullanılır oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde de 15 ay süren bir çalışma yürütüldü. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, verileri analiz ederek öngörüye dayalı suç ve suçlunun tanınmasına yardımcı olan "Öngöz" ismi verilen uygulamayı geliştirdi. Simge, sözcük, fotoğraf, isim, aranan kişi gibi paylaşımları algılayan "Öngöz" anlık olarak suç ve suç unsuru tespitini emniyetin ilgili birimlerine iletiyor. Bu birimlerde görevli polis ekipleri ise telefonlarında yüklü uygulamaya sinyal geldiğinde vakit kaybetmeden çalışma başlatıyor.