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        7. Antalya Akra Caz Festivali başladı

        Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali", Dany Brillant'ın konseriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:52
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        7. Antalya Akra Caz Festivali başladı
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        Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali", Dany Brillant'ın konseriyle başladı.

        Akra Hotel tarafından düzenlenen ve Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festivalin açılış konseri, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleşti.

        Caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan festivalde, Yekta Kopan'ın açılış konuşmasının ardından nostaljik şarkıların yanı sıra, latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren Dany Brillant sahne aldı.

        Brillant konserinde, Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı şarkılarını seslendirdi.

        Konserde izleyicilerle dans eden Brillant, performansıyla beğeni topladı.

        Festival, 12 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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