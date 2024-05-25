Antalya'da motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde 26 gün önce motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 26 gün önce motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
29 Nisan'da Ş.A.'nın kullandığı motosiklet, Gedik Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hafız Öksüz'e (62) çarptı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öksüz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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