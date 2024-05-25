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        Antalya'da motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde 26 gün önce motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:19
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        Antalya'da motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde 26 gün önce motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        29 Nisan'da Ş.A.'nın kullandığı motosiklet, Gedik Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hafız Öksüz'e (62) çarptı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öksüz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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