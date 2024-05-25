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        Antalya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:12
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        Antalya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        A.S. yönetimindeki 07 AVG 267 plakalı otomobil, Göksu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde Hamdi Bozkurt'un (51) kullandığı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Alkollü olduğu belirlenen ve kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü A.S. ile araçta bulunan F.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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