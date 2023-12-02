Çapraz organ nakilleri sıra bekleyen hastalara umut oluyor Çok sayıda hastanın organ nakli için başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, vericisiyle uyumlu olmadığı için bağış bekleyen karaciğer ve böbrek hastalarının çapraz nakillerle şifa bulması sağlanıyor.

Çok sayıda hastanın organ nakli için başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, vericisiyle uyumlu olmadığı için bağış bekleyen karaciğer ve böbrek hastalarının çapraz nakillerle şifa bulması sağlanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde farklı illerden gelen karaciğer, böbrek ve kalp hastalarına, canlı vericili ya da beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bağışlanan organları naklediliyor.

Donörüyle (canlı verici) dokuları uyumlu çıkmayan ve kadavradan bağışı bekleme durumu olmayan hastalar da çapraz nakil havuzu sayesinde nakil şansı yakalıyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yaptığı açıklamada, organ bağışı konusunda Sağlık Bakanlığının ciddi çalışmaları olduğunu söyledi.

Yeni çalışmalar sayesinde Türkiye'de de Avrupa ve ABD gibi organ bağışının daha fazla olabileceğini aktaran Aydınlı, "Canlı nakillerimizin biraz daha azalmasını istiyoruz. Beyin ölümü olan kişilerden yapılan bağışla organ nakli yapmak en büyük hedefimiz. Her durumda canlı vericileri de ameliyat ediyoruz az da olsa küçük riskler var. Bu riskleri bağışlanan organ bağışlarıyla kaldırmak lazım." diye konuştu.

- "e-Nabız üzerinden de bağış yapabilirsiniz"

Aydınlı, hastaların uzun yaşaması ve ameliyatların başarılı olmasının önemine dikkati çekerek, 40. yılını kutlayan merkezin bu konuda tecrübeli olduğunu bildirdi.

Merkezde farklı nakillerin başarılı şekilde yapılabildiğini anlatan Aydınlı, şunları kaydetti:

"Beyin ölümü teşhisi konulmuş kişi tıbben ölüdür. Bunların organ bağışının yapılması önemli. Buna yönelik 1980'lerde Diyanet'in fetvası var. Müslüman ülkeler arasında Türkiye ilk fetvayı veren ülkelerden. Dijital çağda yaşıyoruz, e-Nabız üzerinden de bağış yapabilirsiniz. Dünyada nadir nakillerin yapılabildiği bir merkeziz. Merkezimiz çapraz nakillerde de başarılı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bekleyen hasta genişliği çok fazla olduğu için donör ve organ bekleyen hastaları eşleştirerek nakil yapıyoruz. En az dört ameliyat aynı anda yapıldığı için büyük ekip gerektiriyor. Tecrübeli ekibe, güçlü altyapıya sahibiz."