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        Yıkılan duvarın altında kalan Mihriban'ın annesi, 'Annem, Annem' diye feryat etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:10
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        Yıkılan duvarın altında kalan Mihriban'ın annesi, 'Annem, Annem' diye feryat etti (2)
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        DUVARIYAPTIRANGÖZALTINA ALINDI

        Finike'de bankta otururken yıkılan istinat duvarının altında kalıp ölen Mihriban Kaftanlı'nın (7) cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınıp, Gökbük Mahallesi'nde eğitim gördüğü okula getirildi. İkindi namazı sonrası okul bahçesinde cenaze namazı kılındı. Gökbük İlkokulu'ndaki törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Mihbiran'ın öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Mihbiran'ın tabutu omuzlarda taşınarak mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Anne Sevim Kaftanlı ile diğer yakınları mezarda gözyaşı döktü.  

        Gökbük Mahallesi'nde dere kenarındaki istinat duvarını yaptıran arazi sahibinin damadı H.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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