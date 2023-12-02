AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Antalya Bölge Toplantısı, Antalya'da yapıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Hem bölgesel hem de küresel düzeyde daha adil daha barışçıl daha demokratik bir dünya düzeninin oluşmasına katkı yapmak partimizin temel ilkesidir. AK Parti iktidarıyla birlikte balkanlardan Filistin'e, Arakan'dan Kırım'a, Somali'den Suriye'ye, Uygur Türklerinden Ahıska Türklerine, soydaşına, dindaşına ve tüm insanlığa sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir. " dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Hem bölgesel hem de küresel düzeyde daha adil daha barışçıl daha demokratik bir dünya düzeninin oluşmasına katkı yapmak partimizin temel ilkesidir. AK Parti iktidarıyla birlikte balkanlardan Filistin'e, Arakan'dan Kırım'a, Somali'den Suriye'ye, Uygur Türklerinden Ahıska Türklerine, soydaşına, dindaşına ve tüm insanlığa sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir. " dedi.

Sırakaya, Antalya'da bir otelde düzenlenen AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 16 büyük imparatorluk kurmuş Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasi tecrübesinin diğer ülkelerle karşılaştırılamayacak kadar geniş ve engin olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarıyla birlikte savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20'den 80'lere geldiğini açıklayan Sırakaya, "Türkiye'nin artık bir enstrümanı vardır ve bunu güzel bir sesle dünyaya aktaran bir lideri de vardır. O liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

- "Asırlık hedefler yapıyor ve buna Türkiye Yüzyılı diyoruz"

Partiye gönül vermiş dava arkadaşlarıyla birlikte güçlü adımların attığının altını çizen Sırakaya, "Bunca yıl tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir hizmete imza atmamış olanların aksine asırlık hedefler yapıyor ve buna 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz." dedi.

Millete büyük bir aşkla muhabbetle ve sevgiyle bağlı olduklarını söyleyen Sırakaya, kimlik siyasetini değil birlik siyasetini, kutuplaşmak yerine bütünleştirmeyi, nefret siyaseti değil muhabbet siyaseti yaptıklarını dile getirdi.

Kuruluşundan bugüne 17 seçime giren AK Parti'nin hepsinden zaferle çıkmasının arkasında değişim olgusunun bulunduğunu vurgulayan Sırakaya, "AK Parti değiştikçe ve yenilendikçe güçlenen bir siyasi hareket. AK Parti daima genç ve dinamik kalan bir siyasi hareket. Kuruluşundan bugüne kadar 7 genel seçim 4 yerel seçim 3 referandum 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 seçime girip tamamında zafer elde eden partinin en büyük sırlarından biri kendisini yenileyebilmesidir. Partimizi zamanın ve davamızın ruhuna uygun şekilde revize ediyor, eski kalıplara bağlı kalmadan kendimizi yeniliyoruz." dedi.

-"Akıllı güç politikamızı etkin bir şekilde sürdürmekteyiz"

Özellikle son dönemde batıda İslam ve Türkiye karşıtlığının ileri safhaya doğru evrildiği bir dönemde olduğunu ifade eden Sırakaya, batıda görülen İslam karşıtlığının esasında Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu söyledi.

Batıdaki Türk ve İslam karşıtlığının esasında aynı aynıda olduğunu belirten Sırakaya, " Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen her eylemde parlamento düzeyinde, diplomasi düzeyinde ve kamu diplomasisi düzeyinde çalışmalarımız sürüyor. AK Parti olarak yerli ve milli adımlarımızı atarken yumuşak güç ile sert güç arasındaki dengeyi gözeterek akıllı güç politikalarımızı etkin bir şekilde sürdürmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş olan Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı için basta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın atmış olduğu diplomatik adımlarla görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Sırakaya, AK Parti'nin dünyanın vicdanının sesi olan bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Sırakaya, Dış İlişkiler Başkanlığı olarak küresel bir aktör olan Türkiye'nin varlığını daha yoğun bir şekilde kamu diplomasisi sayesinde diğer ülkelere aktaracaklarını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Emir Yasin Kekeç, Tuğba Işık Ercan, İbrahim Halil Korkmaz, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Akdeniz bölgesindeki 8 ilden gelen parti temsilcileri katıldı.