Dövüldükten sonra bayıldığı yolda taksi çarpmasıyla öldü, darbeden 2 sanığa hapis cezası

ANTALYA'dadövüldüktensonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Aktaş'ı (30) kaza öncesi darbettiği belirlenen Fatih Çelikkan 15 yıl, Cömer Yılmaz 12 yıl 6 ay, taksi şoförü H.Ü. ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 29 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akan trafikte yol ortasında yürüyen ve araçların önüne atlayan Çağrı Aktaş, otomobillerden inen 2'si kadın 5 kişiyle tartıştı. Dövülen Aktaş, yol ortasında bayıldı. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. H.Ü. gözaltına alınırken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Aktaş'ı darbeden şüphelileri belirledi. Olayla ilgili 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, TAKSİ ŞOFÖRÜ SERBEST

Soruşturmada Aktaş'ı darbedenlerin Fatih Çelikkan ile Cömert Yılmaz olduğu tespit edildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Fatih Çelikkan, Cömert Yılmaz ve taksi şoförü H.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelikkan ve Yılmaz tutuklandı, H.Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianamede, Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın 18'er yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü H.Ü.'nün ise 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SANIKLAR SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık H.Ü. duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan Fatih Çelikkan, arka koltukta oturan eşine saldırılması nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını belirterek, tahliyesini talep etti. Cömert Yılmaz ise yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu anlatıp, tahliyesini istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ı 15'er yıl hapse mahkum etti. Yılmaz'ın cezası, 'haksız tahrik' hükümleri uygulanarak 12 yıl 6 aya düşürüldü. H.Ü. ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.Ü. hakkındaki cezanın hükmünün açıklanması geri bırakıldı.