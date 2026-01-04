Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 18:32 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:32
        Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
        Yeşil-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.

        Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

        İdmana, izinli olan Arnavut oyuncu Qazim Laçi ile İngiliz oyuncu Jesurun Rak-Sakyi katılmadı.

        Çaykur Rizespor, kamp süresince Gençlerbirliği ve Macaristan'ın Kisvarda takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

