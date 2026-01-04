Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Çaykur Rizespor, kamp süresince Gençlerbirliği ve Macaristan'ın Kisvarda takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacak.

İdmana, izinli olan Arnavut oyuncu Qazim Laçi ile İngiliz oyuncu Jesurun Rak-Sakyi katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.

