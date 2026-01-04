Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da eşi ve kızını öldüren kişi polise teslim oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde 7 yaşındaki kızını ve eşini bıçakla öldüren güvenlik görevlisi, Ankara'da polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:26
        Antalya'da eşi ve kızını öldüren kişi polise teslim oldu
        Antalya'nın Serik ilçesinde 7 yaşındaki kızını ve eşini bıçakla öldüren güvenlik görevlisi, Ankara'da polise teslim oldu.

        Edinilen bilgiye göre, otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Z.C, Orta Mahalle'deki dairelerinde gece eşi Songül C. (41) ve 7 yaşındaki kızı Sena C'yi bıçakla öldürdükten sonra evden ayrıldı.

        Sabah saatlerinde evin kapısının açık olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şehirler arası otobüsle Ankara'ya giden Z.C'nin polise teslim olduğu bildirildi.

