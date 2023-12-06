Önemsenmeyen bacak varisleri kalıcı hasarlara neden olabiliyor AYŞE YILDIZ - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Soner Yavaş, bacak varislerinin erken tedavi edilmezse ölüme neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak gerektiğini belirtti.

AYŞE YILDIZ - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Soner Yavaş, bacak varislerinin erken tedavi edilmezse ölüme neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak gerektiğini belirtti.

Yavaş, Asya Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, toplardamarlarda kanın yukarı geçmesini engelleyen kapaklar bozulduğunda bacaklarda varis oluştuğunu söyledi.

Varisin hayat kalitesini bozan hastalık olduğunu kaydeden Yavaş, "Bacaklardaki varisler tedavi edilmezse ileride pıhtılaşmalara, bacakta özellikle bileklerin iç kısmında kapanması çok zor yaralara neden olur. Bu pıhtı derin damarlarınızı etkilerse tedavi edilebilmesine rağmen geç saptandığında veya çok yoğun pıhtılaşma olduğunda akciğere pıhtı atma riski var. Akciğere atılan küçük pıhtılar vücut tarafından tolere edilerek yok edilir. Ama büyük bir parça giderse o ani ölümlere neden olabiliyor." diye konuştu.

Yavaş, bacaklardaki "venöz ülser" denilen yaraların eziyetli olduğunu, toplardamardaki sistem düzeltilmediği sürece o yaraların kapanmadığını dile getirdi.

Bazı insanların estetik görüntüsü, bazılarının ağrısından şikayetçi olduğunu anlatan Yavaş, "Ne yazık ki toplumda varis önemsenmeyen, tedavisi ertelenen bir hastalık. O yüzden polikliniklere başvuranların yüzde 80'i varis hastasıdır ve çoğu gecikmiş gelir. Bunun bilincinin oluşması gerekiyor. Varislerini önemsemeyip ayağında yaralarla gelenlerin tedavi şansı ve ameliyatla iyileşme oranları daha düşük oluyor. Erken tedavi edilmezse ölümlere kadar gidebiliyor." uyarısında bulundu.

- "Kadınlarda varis daha çok görülüyor"

Varislerin çok fazla nedeni olduğunu vurgulayan Yavaş, anne babada varis varsa yüzde 90 çocuğunda da olabildiğini dile getirdi.

Anne veya babanın birinde varis varsa erkek çocuklarda yüzde 30, kadınlarda ise yüzde 60 risk olduğuna dikkati çeken Yavaş, şöyle devam etti:

"Kadınlarda varis daha çok görülüyor. Erkeklerde atardamar hastalıkları, kadınlarda toplardamar hastalıkları fazla. Bacakları sıkan dar kıyafet, topuklu ayakkabı giymek, obezite, kabızlık, lifli yiyecek ve fazla su tüketmemek, uzun süre oturmak veya ayakta durmak varislere neden oluyor."

Varisten korunmak için düzenli yürüyüş yapmanın önemine işaret eden Yavaş, ayakta çalışan insanların belli aralıklarla yürümesini, oturarak çalışanların en geç 1,5 saatte bir kalkıp 50-60 adım atmasını, masa başında oturmak zorunda kalanların pedal çevirir gibi hareket etmelerini önerdi.

Türkiye'nin varis ve pıhtı tedavilerinde başarılı olduğuna değinen Yavaş, "Basit varisleri kapalı yöntemle tedavi edebiliyoruz. Lazer veya radyo frekansla yakılabiliyor. İleri vakalar için açık cerrahiler uygulanıyor. Çok ileri vakalar için damar içine stent konularak, damar açılabiliyor." diye konuştu.