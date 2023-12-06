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        Antalya'da otomobiliyle çarptığı kuaförün ölümüne neden olan sanık, Ankara'da tutuklandı

        ANTALYA'dakuaförlük yapan Tarık Deniz'e (35) yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan, ilk duruşmada ise hakkında tutuklama ve yakalama kararı çıkarılan Burak Sarıoğlu (31), Ankara'da Gölbaşı Adliyesi'ne giderek teslim oldu. İfadesi alınan Sarıoğlu, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:50
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        Antalya'da otomobiliyle çarptığı kuaförün ölümüne neden olan sanık, Ankara'da tutuklandı
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        ANTALYA'dakuaförlük yapan Tarık Deniz'e (35) yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan, ilk duruşmada ise hakkında tutuklama ve yakalama kararı çıkarılan Burak Sarıoğlu (31), Ankara'da Gölbaşı Adliyesi'ne giderek teslim oldu. İfadesi alınan Sarıoğlu, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaza, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Caddede otomobilinin dörtlülerini yakarak inen Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak Sarıoğlu'nun kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen Sarıoğlu, otomobilini, kimlik ve cüzdanını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Kazadan 3 gün sonra polise teslim olan Burak Sarıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İLK DURUŞMADA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle Burak Sarıoğlu hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Geçen günlerde Antalya 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmayan, talimat ile ifadesini gönderen sanık Burak Sarıoğlu hakkında tutuklama amacıyla yakalama kararı çıkartıldı. Ankara'da bir şantiyede çalıştığı öğrenilen Burak Sarıoğlu, Gölbaşı Adliyesi'ne giderek teslim oldu. İfadesi alınan Sarıoğlu, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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