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        Antalya, 48 kruvaziyerle gelen 59 binden fazla yolcuyu ağırladı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya ile Alanya limanları, yılın başından bu yana 48 lüks gemiyle gelen yaklaşık 59 bin yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:05
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        Antalya, 48 kruvaziyerle gelen 59 binden fazla yolcuyu ağırladı
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya ile Alanya limanları, yılın başından bu yana 48 lüks gemiyle gelen yaklaşık 59 bin yolcuya hizmet verdi.

        Bu yıl turist sayısında rekor kıran Antalya'ya "yüzen oteller" olarak nitelendirilen dev gemilerle de binlerce turist geldi.

        Yılın başından bu yana QTerminals Antalya Limanı'na 30, Alanya Limanı'na 18 yolcu gemisi demirledi. Antalya Limanı'nda yaklaşık 40 bin, Alanya Limanı'nda ise 19 bin 112 kruvaziyer yolcusu ağırlandı.

        QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine, kruvaziyer turizminde en verimli yılı geçirdiklerini söyledi.

        Antalya'nın turizmin her dalında hizmet verilen bir kent olduğunu belirten Sert, bölgenin kruvaziyer turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

        Kruvaziyer turizminin kentte özellikle Kovid-19 salgınından sonra ciddi ivme kazandığına dikkati çeken Sert, "2023 beklentilere göre çok daha iyiydi. 2024'ün daha iyi olmasını bekliyoruz." dedi.

        Bu yıl çeşitli ülkelerden gemilerin Antalya Limanı'na demirlediğini belirten Sert, başta Almanya olmak üzere daha çok AB ülkelerinden turist ağırladıklarını ifade etti.

        Sert, bu turizm dalının kente ve ülkeye katkısının yüksek olduğuna işaret ederek, "Kruvaziyer yolcusu diğer turistlere göre ekonomik anlamda çok daha fazla satın alma gücüne sahip. Bu açıdan ülkenin ekonomik kalkınmasına veya ticaretteki açığın kapanmasına katkısı çok daha büyük." diye konuştu.

        - "Kruvaziyer turizmde kapasitenin yüzde 20'sini kullanıyoruz"

        Özgür Sert, Antalya'nın kruvaziyer turizmden daha fazla pay alabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

        Kentin kapasitesinin sadece yüzde 20'sini kullanabildiğini dile getiren Sert, şunları kaydetti:

        "Yüzde 80'lik boş kapasitemiz var. Doğu Akdeniz'deyiz, iyi şartları yakalarsak 200 bin, 300 bin, 400 bin yolcuyu bulmamız an meselesi. Hem bizim limanımız için hem de diğer kruvaziyer limanlar için ciddi bir potansiyel var. Kaynak noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Türkiye'deki kruvaziyer limanları da birbirleriyle rekabet etmiyor zaten. İşbirliğiyle ülkeye katkıda bulunmak için ciddi çaba içindeler. Kruvaziyer limanlarının varlığı şehre büyük katkı sağlıyor. Umarım daha iyi rakamları yakalarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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