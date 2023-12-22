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        Antalya'da pazarcı kadının motosikleti çalındı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadının pazarda satacağı ürünleri taşımak için satın aldığı elektrikli motosiklet çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:01
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        Antalya'da pazarcı kadının motosikleti çalındı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadının pazarda satacağı ürünleri taşımak için satın aldığı elektrikli motosiklet çalındı.

        Karşıyaka Mahallesi 3901 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşayan Nilgün Oflaz (46), pazarda satış yapacağı ürünleri taşımak amacıyla kredi çekerek satın aldığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletini demirle bağladığı balkonda bulamayınca yetkililerden yardım istedi.

        Polisin incelemesinde, bağlı olduğu demir kesilerek çalındığı anlaşılan motosikletin üzerindeki brandanın da bahçeye atıldığını tespit edildi.

        Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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