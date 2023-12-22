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        Antalya ile Malta arasında su tasarrufu projesi uygulanacak

        Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, Antalya ile Malta arasında uygulanacak su tasarrufu projesinde, ilgili kurumların iyi uygulama örneklerini aktaracağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:07
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        Antalya ile Malta arasında su tasarrufu projesi uygulanacak
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        Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, Antalya ile Malta arasında uygulanacak su tasarrufu projesinde, ilgili kurumların iyi uygulama örneklerini aktaracağını belirtti.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ve Malta Enerji ve Su Ajansı işbirliğinde yürütülecek olan "İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Kentsel Su Dağıtım Sistemlerinin Verimliliği ve Güvenirliliğinin Geliştirilmesi" başlıklı uluslararası araştırma projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Toplam süresi toplam 18 ay ve bütçesi 433 bin avro olan proje ile kentsel alanlardaki su kıtlığıyla mücadele etmek üzere iklim değişikliğine uyum süreçlerinin, kentsel içme suyu temin sistemlerinin verimliliğinin ve güvenilirliğinin geliştirmesi ve su tasarrufu konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

        Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, proje koordinatörü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu proje hakkında bilgi verdi.

        Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Sapiano, yaptığı konuşmada, Malta ile Antalya'nın iklim şartlarının çok benzediğini kaydetti.

        Malta'da yoğun bir su kullanımı ve yoğun bir turizm faaliyeti olduğunu aktaran Sapiano, "Malta'nın su kaynaklarının belirli bir kısımda tuzlu su arıtılarak elde ediliyor. Geçmiş yıllarda bu artan talebi de dengelemek adına atık suların yeniden kullanımı, su şebekelerindeki kaybın azaltılmasıyla aslında su verimli tarafa geçemeye başlayarak hem su tasarrufu hem enerji tasarrufu hem de finansal tasarruf ekonomik kazançları da elde edebildik. Kurumlar su hizmetleri sundukları için projede iyi uygulama örneklerini Antalya ve Malta özelinde aktarmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

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