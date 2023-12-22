Piyanist Gülsin Onay Antalya'da resital verdi, söyleşiye katıldı

Piyanist Gülsin Onay, Antalya'da bir lisede söyleşiye katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali konseri için kente gelen Onay, Aksu Fen Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte resital de veren Gülsin Onay, "Antalya, çok güzel ve sanatla iç içe bir şehir. Bu güzel festival bu şehre yakışıyor." ifadesini kullandı.

Onay, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin bu akşamki kapanış konserinde sahne alacak. ​​​​​​​