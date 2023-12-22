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        Piyanist Gülsin Onay Antalya'da resital verdi, söyleşiye katıldı

        Piyanist Gülsin Onay, Antalya'da bir lisede söyleşiye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:27
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        Piyanist Gülsin Onay Antalya'da resital verdi, söyleşiye katıldı
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        Piyanist Gülsin Onay, Antalya'da bir lisede söyleşiye katıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali konseri için kente gelen Onay, Aksu Fen Lisesinde öğrencilerle buluştu.

        Etkinlikte resital de veren Gülsin Onay, "Antalya, çok güzel ve sanatla iç içe bir şehir. Bu güzel festival bu şehre yakışıyor." ifadesini kullandı.

        Onay, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin bu akşamki kapanış konserinde sahne alacak. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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