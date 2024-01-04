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        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), opera evlerinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alan "Cavalleria Rusticana" ile "I Pagliacci"yi sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:07
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        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), opera evlerinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alan "Cavalleria Rusticana" ile "I Pagliacci"yi sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" ile Ruggero Leoncavallo'nun bestelediği "I Pagliacci" operaları 6 Ocak saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Rejisör Ayşe Dağıstanlı Parlar tarafından sahneye konulan, koreografisini Bader Çakan'ın yaptığı eserler, 133 yıllık gelenek sürdürülerek birbiri ardına sahnelenecek.

        Antalya DOB orkestrasını İtalyan şef Lorenzo Castriota'nın yöneteceği eserde, başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek.

        İtalyanca seslendirilecek eserde Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek ve Antalya DOB çocuk korosu Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırılıyor.

        Eserlerin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

        "Cavalleria Rusticana" eserinde Sevinç Bilgin "Santuzza"yı, Burak Pektaş "Turiddu"yu, Serhat Konukman "Alfio"yu, Gülçin Gültekin "Lola"yı ve Oya Vural "Mamma Lucia" rolünü canlandıracak.

        "I Pagliacci" eserinde ise Koray Damcıoğlu "Canio", Sema Çavuşoğlu "Nedda", Serhat Konukman "Tonio", Mehmet Ali Tutar "Silvio" ve Enis Ok "Peppe" rolüyle sahnede olacak. "Commedia Dell'Arte Dansçıları" rolünü ise Mustafa Kaya ve Cemre İpek Velioğlu üstlenecek.

        Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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