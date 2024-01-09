Antalya'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu.

Pınarcık mahallesinde Alzheimer hastası Murat Bozkurt (84) dün saat akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince arama başlatıldı.

Sabah saatlerinde Bozkurt'un kolunda bulunan alzaymır hastaları tarafından kullanılan özel saatin sinyalinden yaşlı adamın yeri tespit edildi.

Jandarma ekiplerince sinyalin geldiği dere yatağı içerisinde yapılan aramada, Bozkurt'un cesedi bulundu.

İncelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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