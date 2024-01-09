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        Antalya'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:08
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        Antalya'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu.

        Pınarcık mahallesinde Alzheimer hastası Murat Bozkurt (84) dün saat akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

        Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince arama başlatıldı.

        Sabah saatlerinde Bozkurt'un kolunda bulunan alzaymır hastaları tarafından kullanılan özel saatin sinyalinden yaşlı adamın yeri tespit edildi.

        Jandarma ekiplerince sinyalin geldiği dere yatağı içerisinde yapılan aramada, Bozkurt'un cesedi bulundu.

        İncelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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