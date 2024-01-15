Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile 17 Ocak Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dünkü Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer oyuncular, sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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