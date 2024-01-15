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        Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

        Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile 17 Ocak Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:35
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        Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile 17 Ocak Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dünkü Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaptı.

        Diğer oyuncular, sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Akdeniz ekibi, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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