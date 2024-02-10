Antalya'da "Ustalara Saygı" konseri düzenlendi

Düzenlemelerini Hasan Özer Özbay ve İsmail Tepe'nin yaptığı konserde, Türk müziğinde hafızalara kazınan isimlerin şarkılarını, Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar seslendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda verilen konserde, orkestrayı şef Umut Özdiken yönetti.

Antalya'da, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ayten Alpman ve Neşet Ertaş'ı anmak için "Ustalara Saygı" konseri düzenlendi.

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