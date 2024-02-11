Tour of Antalya 2024'ün şampiyonu Davide Piganzoli oldu
Tourof Antalya´nın yeni şampiyonu Davide Piganzoli oldu
Antalya-Antalya etabını Hartthijs de Vries kazandı
Magenta mayoyu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli elde etti
ANTALYA,
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