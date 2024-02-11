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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:31 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:43
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:SüleymanEvcilmen

        Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Sevilay Gezer Boyacı

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra (Ceren Karagöl)

        Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Fedorovtseva, De Souza, Stkysiak (Gizem Örge)

        Setler: 17-25, 20-25, 19-25

        Süre: 75 dakika (24, 25, 26)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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