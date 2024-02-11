Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:SüleymanEvcilmen
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Sevilay Gezer Boyacı
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra (Ceren Karagöl)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Fedorovtseva, De Souza, Stkysiak (Gizem Örge)
Setler: 17-25, 20-25, 19-25
Süre: 75 dakika (24, 25, 26)
ANTALYA
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