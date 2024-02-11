Antalya'da tersanede çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde yat imalatı yapılan tersanede dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 15 itfaiye aracı ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile alevlere müdahale edilmişti. Yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabilmişti.

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