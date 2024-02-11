11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde genç kadınlar kategorisinde Türk sporcular, 6'sı altın 29 madalya kazandı.
Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde genç kadınlar kategorisinde Türk sporcular, 6'sı altın 29 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyonun dördüncü gününde genç kadınlar müsabakaları yapıldı.
Müsabakalarda Türk sporcular 6'sı altın 29 madalya kazandı.
Turnuvanın beşinci gününde genç erkeklerde müsabakalar yapılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.