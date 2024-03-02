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        Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, ADF'de konuştu:

        Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, teknoloji geliştirme ve yaratımının tüm ülkelere açık olması gerektiğini belirterek, "Birkaç mega gücün tekelinde olmamalı. 'Big Tech' olarak da bilinen büyük teknoloji şirketleri, teknoloji odaklı küresel refahın geleceği için yapısal bir tehdit olma riski taşıyor. 'Big Tech', teknoloji milliyetçiliğinin aracı haline gelmiş durumda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:17
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        Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, ADF'de konuştu:
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        Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, teknoloji geliştirme ve yaratımının tüm ülkelere açık olması gerektiğini belirterek, "Birkaç mega gücün tekelinde olmamalı. 'Big Tech' olarak da bilinen büyük teknoloji şirketleri, teknoloji odaklı küresel refahın geleceği için yapısal bir tehdit olma riski taşıyor. 'Big Tech', teknoloji milliyetçiliğinin aracı haline gelmiş durumda." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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