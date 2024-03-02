Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, ADF'de konuştu: Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, teknoloji geliştirme ve yaratımının tüm ülkelere açık olması gerektiğini belirterek, "Birkaç mega gücün tekelinde olmamalı. 'Big Tech' olarak da bilinen büyük teknoloji şirketleri, teknoloji odaklı küresel refahın geleceği için yapısal bir tehdit olma riski taşıyor. 'Big Tech', teknoloji milliyetçiliğinin aracı haline gelmiş durumda." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:17 facebook

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