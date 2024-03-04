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        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Comanescu, AA'ya konuştu:

        MUHAMMET TARHAN - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasına ilişkin, "Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:04
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        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Comanescu, AA'ya konuştu:
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        MUHAMMET TARHAN - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasına ilişkin, "Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum." dedi.

        Comanescu, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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