Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Comanescu, AA'ya konuştu:

MUHAMMET TARHAN - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasına ilişkin, "Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum." dedi.

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