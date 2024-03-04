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        'İkinci mucize bebek', ilk adımlarını attı

        TÜRKİYE'deikinci rahim nakliyle bebek sahibi olan Havva ve Şükrü Erdem çifti, çocukları Özlenen Erdem'in (1,5) ilk adımlarının heyecanını yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:05
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        'İkinci mucize bebek', ilk adımlarını attı
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        TÜRKİYE'deikinci rahim nakliyle bebek sahibi olan Havva ve Şükrü Erdem çifti, çocukları Özlenen Erdem'in (1,5) ilk adımlarının heyecanını yaşıyor. Özlenen'in ilk adımlarını gören Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu mucizeye ekibimizle birlikte imza attık. Rahim nakli dünya için çok hayal edilen bir şey değildi" dedi.

        Erzurum'da yaşayan Havva Erdem (33), 14 yaşında gittiği hastanede doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrendi. Eşi Şükrü Erdem'in evlilik teklifini, çocuk sahibi olamayacağı için önce kabul etmeyen ancak sonrasında evlenen çift, çocuk sahibi olmaya karar verdi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011 yılında dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini Derya Sert'e yaptı. Derya Sert, 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına aldı. Türkiye'nin bu ilk rahim nakli haberini televizyonda gören Havva Erdem, Prof. Dr. Ömer Özkan ile temas kurdu. AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Havva Erdem, rahim naklinden 90 gün sonra taburcu edildi.

        ÖZLENEN BEBEK 2022'DE DOĞDU

        Erdem, 29 Eylül 2022'de kız bebek dünyaya getirdi ve bebeğine rahim nakli ekibindeki Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın adını verdi. Kızı Özlenen'in fiziki gelişimi için zaman zaman Akdeniz Üniversitesi'ne gelen Erdem çifti, her seferinde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret ediyor. Son gelişlerinde bir müjdeyle gelen Erdem çifti, kızlarının ilk adımlarının heyecanını Özlenen Özkan ile paylaştı. Prof. Dr. Özkan, sıcak karşılama sonrası Özlenen'i kucağına aldı, uzun süre sevip saçlarını taradı ve yürümeye başladığını öğrenince de görmek istedi. Özlenen'in rahat yürümesi için anne Erdem ayakkabılarını çıkardı. Özlenen bebek, bir süre destekli, sonrasında destek almadan yürüdü.

        'MUCİZEYE İMZA ATTIK'

        Doğumun kendi başına çok mucizevi bir olay olduğunu anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu mucizeye ekibimizle birlikte imza attık. Rahim nakli dünya için çok hayal edilen bir şey değildi. Birçok dünya ülkesi, bizim tekniğimizi kullanıyor. Üzerine bir şey de eklenmedi. Bu yöntemle bebek sahibi olan çok sayıda aile var" dedi.

        ÜÇÜNCÜ RAHİM NAKLİ YOLDA

        Sürecin hala deneysel olduğunu, ancak güvenilir bir deneysel aşama olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, bebeklerin takibinde de herhangi bir sorun yaşamadıklarını, yeni bir rahim naklinin yakında yapılacağını belirterek, "Üçüncü rahim naklini planlıyoruz. Bu nakle çok ciddi enerji veriyorsunuz. O yüzden daha rahat bir zaman dilimi ve uygun bir aday bulmamız gerekiyor. Hasta seçimlerini yapıyoruz. Yakın zamanda olacaktır" diye konuştu. Özel izinlerle bu türden ameliyatların yapılabildiğini anlatan Prof. Dr. Özkan, mevzuatların artık ortaya çıkmaya başladığını sözlerine ekledi.

        'ARTIK TUTUNMADAN YÜRÜYOR'

        Kızının ilk adımlarını attığını görmenin heyecanını yaşayan Havva Erdem, bu günleri göreceğini ümit ettiğini, hiç ümidini yitirmediğini söyledi. Erdem, "Şu an her günüm farklı bir duyguyla geçiyor. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Kelimeleri söylüyor ve büyüyor. Birkaç gündür ilk adımlarını da attı. Artık tutunmadan yürüyor. Her şeye tepki veriyor. 'Anne' ve 'baba' diyebiliyor" dedi. Şükrü Erdem de bebekleriyle çok mutlu olduklarını belirterek, hayata daha umutla baktığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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