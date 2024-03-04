Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhurİttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaaltı sahilinde vatandaşla bir araya gelen Manavoğlu, ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ile Kızılarık Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Manavoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, yol yapımından imar sorununa ,belediyecilik hizmetlerinden yeni projelere kadar birçok konuya değindi.

Daha sonra Manavoğlu, Ermenek Mahallesi'nde asker eğlencesine katıldı, eğlencede gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeşildere Mahallesi'nde de seçmenlerle buluşan Manavoğlu, sorunlarını dinlediği mahalle sakinlerine projelerini anlatarak destek istedi.