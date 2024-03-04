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        Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 100. yıl dönümünde anıldı

        Antalya'da Selanik mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:52
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        Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 100. yıl dönümünde anıldı
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        Antalya'da Selanik mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Selanik'ten Antalya'ya gelenler için Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, mübadil yakınları katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu tören sonrasında Kaleiçi Yat Limanı'ndan Selanik mübadilleri anısına denize çiçek bırakıldı, lokma tatlısı ikramı yapıldı.

        Abdurrahim Kaplan, yaptığı konuşmada, mübadil dedesinin vasiyeti üzerine etkinliği düzenlediğini söyledi.

        Bu buluşmayı her yıl tekrarlayacaklarını belirten Kaplan, "Atalarımızın 26 Şubat 1924'te Ümit Gemisi ile başlayan macerası, bundan tam 100 yıl önce bugün 4 Mart 1924'te ulaştıkları Antalya'da devam etmiş." dedi.

        Dedesinin, 1983'te tıp fakültesini kazandığında kendisine, "Evladım 100. yılımızda ben 114 yaşında olacağım. Muhtemelen o yılı göremem. Senden ricam bizleri hatırla ve hatırlat. Tüm mübadil dostlarımızı bir araya getir, bizleri an." vasiyetinde bulunduğunu anlatan Kaplan, "Dedeme o gün verdiğim söze istinaden sizleri buraya getirmiş oldum. Çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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