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        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 22:20 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:20
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        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top kapma çalışmasının ardından futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

        Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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