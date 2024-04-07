Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, inşaatın ikinci katından düşen işçi öldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, inşaatın ikinci katından düşen işçi öldü.
Kargıcak Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında çalışan İbrahim Yabancı (32), dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü.
Yabancı'nın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
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