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        15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü

        ANTALYA'da ehliyetsiz Kaan Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:35
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        15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü
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        ANTALYA'da ehliyetsiz Kaan Ü.'nün (15) kamyonla çarptığı motosikletin sürücüsü Tolunay Tatar (30) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı’nda meydana geldi. Kaan Ü. yönetimindeki 35 HC 8331 plakalı kamyon, ara sokaktan caddeye hızla çıkarak, Tolunay Tatar'ın kullandığı 54 AIY 016 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın ardından Kaan Ü., kamyonu bir ağacın altına bırakarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Tolunay Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Belek'te bir otelde başladığı işinden eve dönerken hayatını kaybeden Tatar'ın yakınları, gözyaşı döktü. Tatar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonu bırakıp kaçan Kaan Ü. ise saatler sonra Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

        Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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