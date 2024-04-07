Antalya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede tefecilik suçu kapsamında projeli çalışma başlatıldı.
Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Ekiplerce, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 4 senet ele geçirildi.
İki farklı tefecilik suçuna daha karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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