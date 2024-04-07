Antalya'daki oteller Türk ve dünya mutfağından lezzetlerle turistlere hizmet veriyor

AYŞE YILDIZ - Türk ve dünya mutfağından lezzetlerin sunulduğu Antalya'da turizmde gastronomideki payın da artırılması amaçlanıyor.

Geçen sene 15 milyon 689 bin 258 yabancı turisti ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

Deniz, kum, güneş, golf, fuar, düğün, sağlık ve kongre turizmiyle öne çıkan kent, yurt içi ve dışından gelen misafirlere farklı tatil olanakları sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının turizmi 12 aya yaymak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte özellikle son yıllarda gastronomi de öne çıktı. Otel ve restoranlarda turistlere Türkiye'nin yöresel yemekleri ile dünya mutfağından lezzetler sunuluyor.

- "Gastronomi turizmi, tüm dünyada çok ilgi görüyor" Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak için çok ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi. Gastronomi turizminin dünyada önemli olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'de bunun örneklerini çok iyi uygulayan şehirlerimiz var. Antalya da bunu iyi uygulayan illerden biri. Gastronomi turizmi, tüm dünyada çok ilgi görüyor. Otellerimizde uygulamış olduğumuz yöresel mutfaklar Avrupa'dan ve Rusya'dan gelen turistler tarafından çok tercih ediliyor. Kentin çok büyük, gelişmiş mutfağı var. Otellerimizde dünya mutfağıyla birlikte ülkemizin tüm bölgelerinin mutfaklarının hizmetini veriyoruz. Turiste gastronomide çok fazla seçenek sunuyoruz."

Yöresel lezzetlerin yanında vegan, glutensiz yemekler de sunduklarını belirten Kavaloğlu, "Gastronomi bizim olmazsa olmazımız, turizmin çeşitlendirilmesinde önemli. Sırf bundan dolayı Antalya'mızı tercih eden turist profili var. Kentimiz gastronominin yanında spor, sağlık, kongre turizmiyle de öne çıkıyor." dedi. - "Her milliyetten misafire hitap edecek mutfağımız var" Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da deniz, kum, güneş üçgeninden çıkmak istediklerini, bunun için farklı alanlara yöneldiklerini söyledi.

Turizmi çeşitlendirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Saatçioğlu, gastronomi turizminin önemini vurgulayarak, "Çok ciddi yemek çeşitliliğimiz var. Lübnan, Yunan, Türk yemeklerinden tutun her milliyetten misafire hitap edecek mutfağımız var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yurt dışında yaptığı tanıtım çalışmalarının buna çok büyük katkısı var. Turistlerin ilgisi her sene artarak devam ediyor." diye konuştu. - "Otellerde 80 ülkenin lezzetleri sunuluyor" Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Mustafa Erol da turistlerin yeni lezzetler deneyimlemeyi sevdiğini belirterek, "her şey dahil" sistemiyle çok fazla seçenek sunulduğunu söyledi.