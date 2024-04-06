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        Serik'te jandarma sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirmede bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrol uygulamasında sürücü ve yolculara bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:31 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:31
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        Serik'te jandarma sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirmede bulundu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrol uygulamasında sürücü ve yolculara bilgilendirmede bulundu.

        Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkocayatak Mahallesi Azaplar mevkisinde yol kontrol noktasında, sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı.

        Ekipler, bayram tatili süresince oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek kazalara karşı daha dikkatli olmaları, emniyet kemerinin kullanılması ile sürücüler tarafından araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirmede bulundu.

        Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıp kolonya ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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