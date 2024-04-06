Serik'te jandarma sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirmede bulundu

Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıp kolonya ikram etti.

Ekipler, bayram tatili süresince oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek kazalara karşı daha dikkatli olmaları, emniyet kemerinin kullanılması ile sürücüler tarafından araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirmede bulundu.

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